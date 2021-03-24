Відомий голлівудський актор Кіану Рівз зніметься в екранізації власного коміксу "BRZRKR", яка вийде на стрімінговому сервісу Netflix.

Про це повідомляє видання Variety.

Рівз буде продюсувати кінострічку, а також виконає в ній головну роль.

Крім того, Netflix випустить аніме-серіал за коміксом, а Рівз візьме участь в його озвучці.

Спочатку на екрани вийде кіноекранізація коміксу. А згодом глядачі побачать аніме-серіал за мотивами всесвіту “BRZRKR”, в якому Рівз озвучить головного героя.

“BRZRKR” – це епічна сага про боротьбу безсмертного воїна, що триває ось уже 80 тисяч років. За сюжетом коміксу на головного героя накладено прокляття: він є наполовину смертним, а наполовину богом. Воїн працює на уряд США і бере участь в жорстоких боях. В обмін на це він хоче дізнатися таємницю свого існування і покласти йому кінець.

Комікс заснований на оригінальній ідеї Кіану Рівза. У створенні сюжету, крім актора, брав участь американський творець коміксів, художник і графічний дизайнер Метт Кіндт. Над ілюстраціями працював художник Рон Гарні, який малював комікси для всесвіту Marvel.

Комікс “BRZRKR” вийшов в американському видавництві “BOOM! Studios”. Дебютний випуск розійшовся 615 тис. екземплярів.

Варто зазначити, що Кіану Рівз зараз готується до зйомок четвертої частини фільму “Джон Вік”, які повинні розпочатися навесні. Раніше він закінчив роботу над кінострічкою “Матриця 4” (прем’єра запланована на кінець цього року).