Засновника Amazon Джеффа Безоса шантажували публікацією оголених фото після того, як його смартфон був зламаний через повідомлення наслідного принца Саудівської Аравії,

Про це повідомляє портал Ars Technica.

Як повідомлялося раніше, напередодні спливли подробиці про інцидент дворічної давності: в травні 2018 року телефон мільярдера, засновника Amazon і власника американської газети The Washington Post Джеффа Безоса був зламаний після того, як він отримав в WhatsApp повідомлення від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. З номера принца Безос відправили зашифроване повідомлення. Там був шкідливий відеофайл, який проник в телефон мільярдера, скачавши з нього велику кількість даних. Вірусний файл був активний протягом декількох годин.

Видання Ars Technica нагадує, що за кілька тижнів після злому Джефф Безос публічно заявляв про те, що йому приходять листи з погрозами опублікувати ряд інтимних фотографій з ним та жінкою, яка, як передбачається, була його коханкою.

Відправником цих електронних листів було керівництво компанії American Media Inc., яка видає бульварну газету National Enquirer, в якій ці фото й погрожували опублікувати. Відомо, що йшлося про щоякнайменше 10 фото, одне з яких описане як “d*ck pick”.

Через кілька тижнів після скандалу в National Enquirer опублікували текстові повідомлення, які, як стверджувалося, довели зв’язок між Безосом, який перебуває у шлюбі, та іншою жінкою, якоюсь Лорен Санчес.

Тоді представники компанії повідомляли Безосу, що отримали ці фото від брата Санчес, а не завдяки злому телефону. Водночас бізнесмен повідомляв, що American Media Inc. намагалися домогтися припинення розслідування інциденту зі смартфоном завдяки шантажу.

Нагадаємо, що на думку експертів, участь спадкоємного принца в імовірній хакерській атаці на Безоса була частиною “цілеспрямованого спостереження за ймовірними опонентами” з боку саудівської влади та “стосувалася тверджень про участь спадкоємного принца у вбивстві у 2018 році журналіста Джамаля Хашшогі”.

59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все відкритіше виступав проти спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.