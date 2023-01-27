Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків російські хакери намагалися дистанційно під’єднатись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті.

Також росіян цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки. Проте правоохоронцям вдалося своєчасно викрити спробу російських загарбників проводити розвідувально-підривну діяльність у прикордонному регіоні.

За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

В СБУ попередили, що подібні атаки з боку РФ можуть траплятися і в майбутньому й закликали українців більше уваги приділяти захисту своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі й періодично їх змінювати.

На підставі зібраних фактів щодо цього випадку у прикордонному регіоні вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Зараз тривають комплексні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.