На сайт Міністерства оборони України все ще триває кібернапад, який розпочався ввечері 15 лютого. Відомство додало, що хакери методом DDoS-атак знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту, але над цим працюють фахівці та партнери із США.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Хакерський напад був спрямований на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​ За даними Міноборони, їм вдалося знайти вразливі місця у коді, тому українські фахівці здійснили налаштування додаткового захисту. Зокрема технічні роботи з відновлення штатного функціонування вебпорталу. ​

Партнери зі Сполучених Штатів Америки (США) запропонували підтримку, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту. У такий спосіб США підтвердили політичні домовленості щодо співпраці у сфері кібербезпеки від листопада 2021 року.

Атаки також здійснили на сайт Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Служби безпеки України (СБУ) та Держспецзв’язку.

“Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагалися завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями”, – додали у МОУ. ​

Експерти спрямували перевантажений трафік сайту через додатковий сервіс захисту, який розташований у США. Через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним. Проте після відновлення DNS-серверів він почне стабільно функціонувати.

Зазначили, що кібернапад надав можливість “укріпити кіберзахист сайту”, а також налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і українськими колегами.

“Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​ Власне, оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку”, – йдеться в повідомленні.