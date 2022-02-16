Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Хакерський напад був спрямований на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт. За даними Міноборони, їм вдалося знайти вразливі місця у коді, тому українські фахівці здійснили налаштування додаткового захисту. Зокрема технічні роботи з відновлення штатного функціонування вебпорталу.
Партнери зі Сполучених Штатів Америки (США) запропонували підтримку, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту. У такий спосіб США підтвердили політичні домовленості щодо співпраці у сфері кібербезпеки від листопада 2021 року.
Атаки також здійснили на сайт Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Служби безпеки України (СБУ) та Держспецзв’язку.
“Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагалися завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями”, – додали у МОУ.
Експерти спрямували перевантажений трафік сайту через додатковий сервіс захисту, який розташований у США. Через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним. Проте після відновлення DNS-серверів він почне стабільно функціонувати.
Зазначили, що кібернапад надав можливість “укріпити кіберзахист сайту”, а також налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і українськими колегами.
“Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено. Власне, оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, з 15 лютого користувачі скаржилися на перебої у роботі “Приват24” та “Ощадбанку”. Також недоступні сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
- Доступ до онлайн-сервісу державного банку “ПриватБанк” відновлено. Послуги “Ощадбанку” все ще недоступні, попри заяви пресслужби банку.
- Роботу інформаційних ресурсів вдалось відновити, водночас продовжують надходити повідомлення про нові атаки. Початковий вектор, звідти фіксується перевантаження трафіку — Росія та Китай.