У Києві затримали хакера, який зламував бази даних і продавав приватну інформацію.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Чоловік збував службову інформацію центральних органів виконавчої влади. Клієнтів хакер знаходив на форумах, а продавав інформацію в одному з месенджерів.

Всього у нього налічувалося близько 50 баз даних, гроші за паролі та іншу інформацію він отримував на криптовалютні гаманці.

Під час обшуку поліція вилучила всю техніку та обладнання.

“Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років”, – йдеться в повідомленні.