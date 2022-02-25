Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.
Бот створений для повідомлення підрозділів Національної Поліції України про особливі позначки на дорогах та контролю за пересуваннями загарбницьких сил Російської Федерації. Завдяки йому можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.
Він має назву “Народний месник”. Для того, щоб скористатися ботом, перейдіть за посиланням та натисніть “розпочати”, пізніше оберіть “надати інформацію”.
Для початку роботи з ботом вам запропонують вибрати область в якій було помічено підозрілий знак або ж пересування ворожого контингенту. Потім надішліть у бот фото позначки та додайте геолокацію.
Посилання на бот – тут.
Позначки на дорогах можуть виглядати так:
- Нагадаємо, що органи управління та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російською армією.
- Також до лав територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які “морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога”.
- Варто зазначити, що сьогодні, матрос Віталій Скакун, аби зупинити просування танкової колони підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя.
- Водночас у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ.
- Раніше у Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.