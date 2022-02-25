Кіберполіція України створила у Telegram спеціального бота для повідомлень про виявлені позначки, які окупанти залишають на дорогах.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

Бот створений для повідомлення підрозділів Національної Поліції України про особливі позначки на дорогах та контролю за пересуваннями загарбницьких сил Російської Федерації. Завдяки йому можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Він має назву “Народний месник”. Для того, щоб скористатися ботом, перейдіть за посиланням та натисніть “розпочати”, пізніше оберіть “надати інформацію”.

Для початку роботи з ботом вам запропонують вибрати область в якій було помічено підозрілий знак або ж пересування ворожого контингенту. Потім надішліть у бот фото позначки та додайте геолокацію.

Посилання на бот – тут.

Позначки на дорогах можуть виглядати так: