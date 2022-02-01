Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Відомо, що 19-річний мешканець Києва та студент “одного з вищих навчальних закладів” створив бот у месенджері для продажу конфіденційної інформації, зокрема персональних даних громадян України.

Вартість доступу до бота становила 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб для пошуку даних конкретних осіб. Оплата приймалася на криптогаманець.

Хлопець володів базами даних декількох десятків мільйонів громадян. Інформацію він купував на хакерських форумах.

Також він розробляв і впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями, використовуючи штучний інтелект.

Повідомляється, що у правопорушника проведено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Поліція також виявила бази даних, скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Наразі бази даних вилучені з незаконного обігу, а облікові записи зловмисника заблоковані.

Вони містили дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.