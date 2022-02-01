Кіберполіція України викрила хлопця, який продавав конфіденційні, комерційні та персональні дані понад 20 мільйонів українців. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Відомо, що 19-річний мешканець Києва та студент “одного з вищих навчальних закладів” створив бот у месенджері для продажу конфіденційної інформації, зокрема персональних даних громадян України.

Вартість доступу до бота становила 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб для пошуку даних конкретних осіб. Оплата приймалася на криптогаманець.

Хлопець володів базами даних декількох десятків мільйонів громадян. Інформацію він купував на хакерських форумах.

Також він розробляв і впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями, використовуючи штучний інтелект.

Повідомляється, що у правопорушника проведено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Поліція також виявила бази даних, скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Наразі бази даних вилучені з незаконного обігу, а облікові записи зловмисника заблоковані.

Вони містили дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.