Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Відомо, що 19-річний мешканець Києва та студент “одного з вищих навчальних закладів” створив бот у месенджері для продажу конфіденційної інформації, зокрема персональних даних громадян України.
Вартість доступу до бота становила 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб для пошуку даних конкретних осіб. Оплата приймалася на криптогаманець.
Хлопець володів базами даних декількох десятків мільйонів громадян. Інформацію він купував на хакерських форумах.
Також він розробляв і впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями, використовуючи штучний інтелект.
Повідомляється, що у правопорушника проведено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Поліція також виявила бази даних, скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Наразі бази даних вилучені з незаконного обігу, а облікові записи зловмисника заблоковані.
Вони містили дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.
- Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія намагається дестабілізувати ситуації в Україні за допомогою залякувань війною та кібератаками.
- Раніше на офіційний сайт України здійснили кібератаку. Внаслідок хакерського нападу у ніч на 26 січня ресурс був недоступний протягом кількох годин.
- Також українців попередили про можливі фейкові новини після кібератаки на урядові сайти. Вони можуть стосуватися нібито “зливу” особистих даних та вразливості критичної інформаційної інфраструктури.
- Відомо, що згідно з заявою Єнса Столтенберга, НАТО підпише угоду про посилене кіберспівробітництво з Україною після кібератаки, здійсненної в ніч з 13 на 14 січня на сайти уряду і ряду міністерств.