Кіберполіція викрила чоловіка, який продавав персональні дані громадян України та Європейського союзу.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, затриманий чоловік у месенджері продавав відомості з персональними даними понад 300 000 000 осіб з різних країн світу.

Під час проведення санкціонованого обшуку фігурант перешкоджав діям правоохоронців і завдав тілесних ушкоджень кіберполіцейському. Зловмисника затримали.

Зловмисником виявився 36-річний житель Нетішина (Хмельницька область). Він був адміністратором закритих каналів у Telegram, де і продавав персональні дані громадян України та ЄС.

Зокрема у розпорядженні зловмисника були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень, даних банківських рахунків.

В залежності від обсягу даних фігурант просив за них від 500 до 2000 доларів.

Попередньо встановлено, що покупцями були і громадяни РФ. Оплату за продаж баз даних росіянам фігурант отримував за допомогою заборонених на території України валют.