Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
За даними правоохоронців, затриманий чоловік у месенджері продавав відомості з персональними даними понад 300 000 000 осіб з різних країн світу.
Під час проведення санкціонованого обшуку фігурант перешкоджав діям правоохоронців і завдав тілесних ушкоджень кіберполіцейському. Зловмисника затримали.
Зловмисником виявився 36-річний житель Нетішина (Хмельницька область). Він був адміністратором закритих каналів у Telegram, де і продавав персональні дані громадян України та ЄС.
Зокрема у розпорядженні зловмисника були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень, даних банківських рахунків.
В залежності від обсягу даних фігурант просив за них від 500 до 2000 доларів.
Попередньо встановлено, що покупцями були і громадяни РФ. Оплату за продаж баз даних росіянам фігурант отримував за допомогою заборонених на території України валют.
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