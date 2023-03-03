Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Аби реалізувати свої злочинні наміри, затримані здійснювали перевипуск SIM-карт та отримували доступ до онлайн-банкінгу. Далі зловмисники оформлювали кредитні картки та привласнювали позики. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень.
Як встановили правоохоронці, троє осіб отримували дані про мобільні номери військових, які зникли безвісти чи потрапили у російський полон.
Зловмисники здійснювали перевипуск SIM-карт і перевіряли, чи є перевипущені номери фінансовими. Далі отримували доступ до онлайн-банкінгу. З рахунків захисників перераховували залишок грошей, а також випускали кредитні карти й привласнювали суми позики.
За попередніми даними, угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти.
Під час обшуку в оселях фігурантів правоохоронці вилучили банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності. Також поліцейські виявили гранати, які направили на експертизу.
Організатора злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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