Співробітники кіберполіції викрили злочинну групу, яка оформлювала кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аби реалізувати свої злочинні наміри, затримані здійснювали перевипуск SIM-карт та отримували доступ до онлайн-банкінгу. Далі зловмисники оформлювали кредитні картки та привласнювали позики. Загальна сума збитків становить понад 2 мільйони гривень.

Як встановили правоохоронці, троє осіб отримували дані про мобільні номери військових, які зникли безвісти чи потрапили у російський полон.

Зловмисники здійснювали перевипуск SIM-карт і перевіряли, чи є перевипущені номери фінансовими. Далі отримували доступ до онлайн-банкінгу. З рахунків захисників перераховували залишок грошей, а також випускали кредитні карти й привласнювали суми позики.

За попередніми даними, угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які знаходяться в полоні або зникли безвісти.

Під час обшуку в оселях фігурантів правоохоронці вилучили банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності. Також поліцейські виявили гранати, які направили на експертизу.

Організатора злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.