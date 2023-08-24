Що дивляться українські глядачі в інтернеті? Компанія Streams Charts провела аналіз Twitch та YouTube і визначила найпопулярніші українськомовні канали на обох платформах у другому кварталі 2023 року. Виявилося, що користувачі YouTube віддають перевагу перегляду ефірів новинних телеканалів, тоді як глядачі Twitch віддають перевагу кіберспорту та блогерам. Детальніше про це розповів Product Manager сервісу Streams Charts Назар Бабенко під час виступу на конференції iForum у Києві.

Новинний канал “ФАКТИ ICTV” став лідером за кількістю годин перегляду серед всіх українськомовних каналів на YouTube у другому кварталі 2023 року. Протягом періоду з квітня по червень він набрав понад 20,2 млн годин перегляду. Це у три рази більше, ніж у каналу FREEДОМ, що посів друге місце. До п’ятірки лідерів також увійшли “24 Канал онлайн”, “ТСН” та “Espreso.TV”. Параметр годин перегляду обчислюється шляхом множення кількості глядачів на загальний час трансляції. При цьому багато новинних каналів ведуть свої трансляції цілодобово, саме тому у них такі великі цифри у рейтингу.

Параметр годин перегляду обчислюється шляхом множення кількості глядачів на загальний час трансляції. При цьому багато новинних каналів ведуть свої трансляції цілодобово, саме тому у них такі великі цифри у рейтингу.

Якщо говорити про Twitch, то там українськомовні глядачі найчастіше переглядали канали студії Maincast, яка висвітлювала міжнародні турніри з CS:GO та Dota 2. У другому кварталі 2023 року два найпопулярніших канали цієї студії набрали 2 млн та 1,5 млн годин перегляду відповідно. Окрім каналів Maincast до п’ятірки лідерів також потрапили стрімери MrLABR і Leb1ga, які спеціалізуються на ігровому та розважальному контенті.

Багато українськомовних глядачів переглядають обидві платформи, але на Twitch більше молодіжного контенту, тоді як трансляції на YouTube частіше приваблюють старшу аудиторію. Також важливо відзначити, що у кіберспортивних каналів було значно менше ефірного часу, ніж у новинних, які вели трансляції цілодобово. На загальному графіку можно побачити, що популярність українськомовних новинних каналів переважає кіберспортивні трансляції за кількістю годин перегляду. Канали студії Maincast не змогли потрапити в топ-5, але випередили такі новинні канали, як «5 канал», «Телеканал Прямий» та «Апостроф TV».

iForum — найбільша офлайн-конференція в Україні та Східній Європі, яка щороку проходить у Києві. Вона присвячена високим технологіям, бізнесу, цифровій культурі, економіці та маркетингу. Одним з доповідачів виставки 2023 року стала компанія Streams Charts, аналітичний сервіс живого стрімінгу, розроблений в Україні, який займається збором та обробкою даних зі стрімінгових сервісів Twitch, YouTube, Kick, Trovo та інших платформ. Представники компанії розповіли, як змінилась популярність українського стрімінгу під час війни. Докладніше про це можна дізнатися з відео-презентації Streams Charts.