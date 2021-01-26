У той час як багато хто з провідних киберспортсменів проживають в Європі або США, африканський континент прагне до участі на світовому ринку, обсяг якого в 2019 році склав більше 1 мільярда доларів. Там вже з'явилися перші зірки, з якими укладають контракти великі бренди.

Про це пише CNN.

Консалтингові фірми прогнозують, що в найближчі п’ять років ігрова індустрія в Африці виросте на 12%, при цьому Єгипет і Південна Африка будуть лідерами галузі за доходами.

Цього року південноафриканський кіберспортсмен Табо “Івнг Севідж” Молой увійшов в історію, ставши першим гравцем з Африки, спонсорованих Red Bull. У свої 18 років він є найкращим гравцем ФІФА в Південній Африці на PS4 і займає 73-е місце в світі.

Але деякі з найбільш багатообіцяючих зірок континенту знаходяться в Східній Африці. Зустрічайте двох гравців з Кенії, які хочуть допомогти африканському кіберспорту потрапити на карту світу.

Сільвія “Королева Стріла” Гатоні, 22 роки

Сільвія Гатоні, більш відома під своїм ігровим ніком “Королева Стріла”, – перша в Кенії жінка-професіонал в області кіберспорту. Спеціалізується на файтингах Tekken 7.

Дослідження 2019 року показало, що жінки складають 35% гравців у всьому світі. Проте Гатоні каже, що вона є однією з небагатьох кіберспортсменок на континенті, і вона сповнена рішучості допомогти змінити це.

“У нас не так багато жінок, тому у вас немає системи підтримки з боку інших геймерш. Хочу вірити, що я є прикладом для інших жінок, які прагнуть працювати в ігровій індустрії”, – говорить Гатоні.

Вона регулярно з’являється на ігровій сцені з 2018 року, і сьогодні, в свої 22, вона посідає 13-е місце в Кенії. Також Гатоні є першою жінкою в Східній Африці, яку спонсорує великий бренд.

Незважаючи на це, її сходження до вершини не обійшлося без проблем. Найбільшою перешкодою, за її словами, є сексизм в індустрії, де домінують чоловіки, – проблема, яка привертає все більше уваги в світі кіберспорту.

“Є деякі чоловіки, яким не подобається ідея, що я просунулася так далеко. Вони кажуть, що єдина причина, по якій зі мною підписали контракт, – це те, що я жінка, а не моя важка робота і мої навички”, – говорить Гатоні.

Проте вона каже, що сповнена рішучості і хоче допомогти галузі розвиватися.

“Я юрист за освітою і сподіваюся створити хоча б деяких законів, які будуть використовуватися в якості основи для ігрового співтовариства, а також створити закони, що регулюють мікротранзакції які представляють собою невеликі внутрішньоігрові покупки всередині гри”, – говорить вона.

Гатоні також сподівається використовувати свою платформу, щоб довести, що кіберспорт – життєздатний кар’єрний шлях.

“Прямо зараз для багатьох людей здається, що ми просто витрачаємо час, ресурси і енергію”, – говорить вона.

Гатоні підкреслює, що як і раніше залишається тиск, що змушує слідувати більш “традиційним шляхом кар’єри”.

“Я дійсно сподіваюся, що це зміниться в Східній Африці і тут, в Кенії”, – говорить кіберспортсменка.

Брайан “Звір” Дайанга, 28 років

Брайан “Звір” Дайанга народився і виріс в самому серці Кібери, найбільших нетрів Кенії, і є одним з найбільш знаменитих гравців в Mortal Kombat в країні.

“Якби не ігри, мене б тут не було. Я вибираю гри замість злочинів”, – говорить він CNN.

Його шлях в кіберспорт почався в дитинстві, коли він проводив весь вільний час в ігровій кімнаті Кібера під назвою “After Homework” (“Після домашки”), куди, за його словами, він ходив, щоб втекти зі своєї реальності.

“Ми могли кілька днів обходитися без їжі і води. Всю школу я носив одну пару туфель”, – говорить Дайанга про своє життя поза ігор.

Але через ігри він знайшов мету.

“У Кібері добре те, що ти не можеш спуститися нижче, ти приблизно нарівні з усіма. Єдине, що тобі залишається – це піднятися вище. Так що я просто продовжував змушувати себе і говорити собі, що у мене немає меж”, – говорить спортсмен.

Не маючи можливості дозволити собі власну консоль, він відточував свої навички, переглядаючи навчальні матеріали на YouTube і вивчаючи інших гравців в Інтернеті. У 2014 році він почав брати участь в місцевих турнірах, де почалася його професійна кар’єра і сумнозвісний ігровий хендл “Beast”.

З тих пір він зіграв значну роль в зростанні кіберспорту в кібер, де він до цих пір живе і керує гральними клубами для дітей із товариства.

“Під час найпершого турніру в Кенії зареєструвалося не більше 12 осіб. Зараз я працюю з Pro Series Gaming, і кожного тижня ми проводимо турніри для різних платформ – мобільних, ПК і консолей. Тепер на ці події реєструються до 50 гравців”, – говорить Дайанга.

По всій Африці індустрія кіберспорту і раніше зіштовхується з серйозними проблемами, включаючи більш повільне інтернет-з’єднання, відсутність інфраструктури і високі імпортні мита на обладнання, що робить його важким і дорогим.

Але Дайанга приймає все це спокійно, продовжуючи працювати над тим, щоб Кенія зокрема і Африка в цілому стали потужними конкурентами на цій онлайн-арені.