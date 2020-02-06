11-12 квітня в київському МВЦ пройде шостий фестиваль гейм- та гик-культури WEGAME. Гостей знову чекають захоплюючі кібертурніри, круте косплей-шоу, веселий ARG-квест і багато іншого. Подія організовує міжнародна компанія Smile-Expo.

Путівник по ключових локаціях WEGAME 6.0

У AWARDS ZONE будуть представлені проєкти незалежних розробників. Геймери зможуть протестувати новинки, а компанії – отримати від них швидкий фідбек. Кращі гейм-розробники битимуться за премію WEGAME Awards. Переможців в семи номінаціях визначить експертне журі, а ось вирішувати долю восьмої нагороди належить відвідувачами. Кожен гість фестивалю зможе віддати свій голос за вподобану гру і визначити лідера в категорії Audience Awards. Твій голос важливий!

COSPLAY ZONE призначена для всіх відданих фанатів косплея незалежно від того, чи беруть вони участь в шоу або просто прийшли подивитися. Як і на WEGAME 5.0, в конкурсі косплея шостого фестивалю не буде обмежень по персонажам. Оріджинал-Косплей боротимуться за перемогу нарівні з втіленнями героїв кіно, ігор або коміксів. У косплей-шоу WEGAME 6.0 буде п’ять номінацій. Переможців в трьох з них виберуть судді, вони визначать кращий відіграш, крафт і образ. Ще є дві спецномінації – “Приз глядацьких симпатій” і “Нагорода від організаторів”.

Кібертурніри, баттли і глядацькі змагання пройдуть в ESPORTS ZONE. Досвідчені гравці, любителі і новачки зможуть показати свій скіл в популярних дисциплінах. Їх чекають:

турніри по Dota 2 і CS: GO з попередніми онлайн-кваліфікаціями і LAN-фіналом на фестивалі;

гейм-баттли 1×1 і 2×2;

глядацькі турніри, записатися на які можна на самому фестивалі.

MOBILE ZONE знову стане майданчиком для жаркого турніру по Hearthstone. У CONSOLE ZONE відбудуться змагання по кіберфутболу і Mortal Kombat, які вже стали доброю традицією. Реєстрація на матчі в цих локаціях пройде безпосередньо на події.

Любителі настілок теж отримають затишне місце для ігор. У BOARD ZONE ти зможеш оцінити новинки і провести час за культовими настільними іграми в приємній компанії. Запис – на місці.

Повернення ARG-квесту і Gift Marathon

На WEGAME 5.0 вперше пройшов ARG-квест, в ході якого відвідувачі виконували спеціальні завдання за один з п’яти ігрових класів. Так як він отримав багато позитивних відгуків, на шостому фестивалі організатори вирішили вдосконалити квест. Вони обіцяють круті призи, а також безліч сюрпризів і приємних несподіванок.

Подарунків багато не буває! Дотримуючись цієї позиції, організатори фестивалю запустили великий Gift Marathon. У розіграші бере участь кожен, хто купив квиток на WEGAME 6.0. Чим раніше отриманий квиток – тим більше подарунків можна налутати. Ім’я першого переможця буде названо вже 24 лютого. В рамках Gift Marathon планується шість етапів нагород і один масштабний розіграш. З кожним новим “рівнем” призи будуть ставати все найцінніше.

І це ще не все! Організатори продовжують розширювати програму фестивалю і діляться подробицями на офіційному сайті. Стеж за новинами WEGAME 6.0, щоб бути в курсі всіх оновлень.