Він закликав українців долучитися до інформаційної кампанії під час агресії РФ. У телефонній базі містяться номери та електроні пошти керівників адміністрації, журналістів тощо.

“Ми разом з кібервійськами зламали сайт Кремля, і тепер у вільному доступі у нас є вся телефонна база Кремля, починаючи від керівників адміністрації, закінчуючи їх журналістами, громадськими організаціями, і їх, ви здивуєтеся, ворожками. У телефонній базі Кремля є окремий пул кремлівських ворожок”, – сказав він.

Вадим Денисенко розповів, що можна зробити для участі в інформаційній війні. Зокрема зайти в чат-бот в Telegram “Власть РФ“, де оприлюднені всі телефони адміністрації Російської Федерації. Їм можна подзвонити, щось написати або викласти у соціальні мережі, що стане “великою доказовою базою”. Спочатку замість “сімки” потрібно набирати +8.

” І обов’язково це буде неймовірно вибивати з колії величезну масу людей, які зараз думають про війну з Україною, а тепер нехай подумають про своє майбутнє”, – заявив він.