Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не може стверджувати, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.

Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню “Громадське“.

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угрупувань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика журналістів випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували. Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.

Гречанов переконаний, що якби п’ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін не відбувся б.

“Я вдома — це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Віктор Медведчук — ред.) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: “Нехай, нехай ще трохи посидить — і ми його заберемо”. Ну, якщо стало питання — “майора на майора”, то майор засуджений, і його помилувати може тільки президент”, — сказав Гречанов.

Як відомо, обмін відбувся 30 листопада 2015 року. Цьому передувало помилування Порошенком засудженого до 14 років ув’язнення російського військового Старкова.