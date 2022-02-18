Про це повідомляє Vanity Fair.
Серед кінозірок, які взяли участь у фотосесіях для нового випуску — Ніколь Кідман, Пенелопа Крус, Крістен Стюарт, Ідріс Ельба, Бенедикт Камбербетч, Ендрю Гарфілд, Емджей Родрігес і Сіму Лю. Всі вони були номіновані на “Оскар” за зіграні ролі у цьогорічних фільмах.
Автори позували для італійських фотографів Мауріціо Каттелана і П’єрпаоло Феррарі. Стилістом фотосесії виступила креативна директорка і фешн-журналістка Кеті Гранд.
Кідман, Стюарт, Камбербетч та інші зірки потрапили на обкладинку голлівудьского випуску Vanity Fair // 8 фото
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