Київська влада має намір відстоювати збереження пішохідної зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного в центрі міста.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Київської міської держадміністрації про створення пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі.

За словами Кличка, КМДА вже підготувала апеляцію на це рішення суду.

“Це рішення суду законної сили ще не набрало. І ми вже підготували апеляцію. Бо не може купка людей, які ініціювали позов з різних мотивів, зокрема, і політичних, зневажати інтереси громади. У рішенні суду йдеться про порушення прав шістьох осіб. Нібито, пішохідна зона створює перешкоди для цих людей. Незрозуміло, які саме”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що опитування, проведене після надання цій зоні статусу пішохідної, показало, що 82 % жителів Подолу позитивно поставилися до подібного рішення.

За словами мера Києва, наступного року планується реконструкція Контрактової площі і вулиці Сагайдачного.

“Місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. І буде облаштовувати її як одну з туристичних локацій. Наступного року ми плануємо реконструкцію Контрактової площі та вулиці Сагайдачного”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 10:50)