Відео реклами є на офіційному каналі компанії в YouTube.
На відео показано, які привілеї дає 5G в повсякденному житті – від отримання інформації до можливостей зануритися в альтернативну реальність.
На відео можна розглянути Либідську площу, бібліотеку імені Вернадського, міст на Деміївській.
Створенням реклами займалася компанія Wieden + Kennedy London.
В описі до ролика сказано, що можливості з Three 5G – це майбутнє, повне надзвукових завантажень, ігор, голограм і не тільки.
- Раніше українська компанія “Radioactive Film” у Києві зняла кліп для британської співачки Charli XCX на її пісню “White Mercedes”.