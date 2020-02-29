Британська компанія Three UK представила рекламу про можливості підключення 5G, деякі фрагменти якої зняті на території столиці України, міста Київ.

Відео реклами є на офіційному каналі компанії в YouTube.

На відео показано, які привілеї дає 5G в повсякденному житті – від отримання інформації до можливостей зануритися в альтернативну реальність.

На відео можна розглянути Либідську площу, бібліотеку імені Вернадського, міст на Деміївській.

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Створенням реклами займалася компанія Wieden + Kennedy London.

В описі до ролика сказано, що можливості з Three 5G – це майбутнє, повне надзвукових завантажень, ігор, голограм і не тільки.