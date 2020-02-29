Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова”на телеканалі “Україна”.
“На сьогодні у нас 500 місць підготовлено в інфекційних відділеннях. Для дорослих, для дітей, для жінок з вагітністю. В інфекційних відділеннях вже приготували 78 боксів, а також всі медичні установи обладнані приладами штучної вентиляції легенів”, — повідомив мер.
За словами Кличка, місто підготовлене до випадів виявлення коронавірусу.
“Тобто, з точки зору медицини ми підготовлені. І превентивні заходи проводяться”, — додав він.
На відео з 29 хвилини
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві визначили лікарні, де підготовлено бокси в інфекційних відділеннях, що мають змогу приймати людей на карантин і лікування у випадку можливого розповсюдження коронавірусу.
- 28 лютого у Києві відбулися навчально-тренувальні заняття з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів.