Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на території столиці підготовлено 500 місць для розміщення хворих на коронавірус COVID-19.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова”на телеканалі “Україна”.

“На сьогодні у нас 500 місць підготовлено в інфекційних відділеннях. Для дорослих, для дітей, для жінок з вагітністю. В інфекційних відділеннях вже приготували 78 боксів, а також всі медичні установи обладнані приладами штучної вентиляції легенів”, — повідомив мер.

За словами Кличка, місто підготовлене до випадів виявлення коронавірусу.

“Тобто, з точки зору медицини ми підготовлені. І превентивні заходи проводяться”, — додав він.

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