Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернулися. 45 осіб тимчасово житимуть в одному зі столичних інтернатів. Також” Укрзалізниця “надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів і знайомих”, – сказав Кличко.
За словами Кличка, будинок, швидше за все, доведеться зносити.
“Я сьогодні вранці був у прем’єра Дениса Шмигаль, де запропонував варіант, як ми можемо допомогти постраждалим жителям. Половину коштів для них може дати місто, а половину Уряд. Прем’єр підтримав таку ініціативу. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн на ці потреби “, – сказав Кличко.
На цьому тижні місто також виділить матеріальну допомогу постраждалим і загиблим в результаті вибуху в будинку.
- 21 червня о 10:00 в дев’ятиповерховому будинку по вул. Крушельницької відбувся потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Спочатку повідомили про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох – ще одне жителя дому госпіталізували.
- Частину постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках відселили в школу-інтернат.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.