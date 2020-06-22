Київська влада готова виділити 30 млн гривень мешканцям будинку по вул. Крушельницької, де напередодні стався вибух. Гроші підуть на вирішення квартирного питання жителів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернулися. 45 осіб тимчасово житимуть в одному зі столичних інтернатів. Також” Укрзалізниця “надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів і знайомих”, – сказав Кличко.

За словами Кличка, будинок, швидше за все, доведеться зносити.

“Я сьогодні вранці був у прем’єра Дениса Шмигаль, де запропонував варіант, як ми можемо допомогти постраждалим жителям. Половину коштів для них може дати місто, а половину Уряд. Прем’єр підтримав таку ініціативу. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн на ці потреби “, – сказав Кличко.

На цьому тижні місто також виділить матеріальну допомогу постраждалим і загиблим в результаті вибуху в будинку.