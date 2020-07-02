Станом на 2 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 областей України та Київ.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, станом на сьогодні не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.

Критерію динаміки захворюваності на коронавірус (не більше 10%) не відповідають Волинська (24,48%), Донецька (274,29%), Закарпатська (27,00%), Івано-Франківська (15,93%), Харківська (20, 72%), Хмельницька (45,87%) області, а також Київ (43,18%).

Захворюваність також перевищує допустимий показник у Волинській (24,10%), Закарпатській (18,52%), Івано-Франківській (11,88%), Львівській (11,10%), Рівненській (19,85%), Хмельницькій ( 11,93%) і Чернівецькій (11,35%) областях.

За охопленням тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) відстають Донецька (20,06) і Чернігівська (14,95) області.

Критерієм заповнювання ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавирусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.