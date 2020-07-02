Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, станом на сьогодні не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.
Критерію динаміки захворюваності на коронавірус (не більше 10%) не відповідають Волинська (24,48%), Донецька (274,29%), Закарпатська (27,00%), Івано-Франківська (15,93%), Харківська (20, 72%), Хмельницька (45,87%) області, а також Київ (43,18%).
Захворюваність також перевищує допустимий показник у Волинській (24,10%), Закарпатській (18,52%), Івано-Франківській (11,88%), Львівській (11,10%), Рівненській (19,85%), Хмельницькій ( 11,93%) і Чернівецькій (11,35%) областях.
За охопленням тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) відстають Донецька (20,06) і Чернігівська (14,95) області.
Критерієм заповнювання ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавирусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
- В Україні станом на 2 липня виявлено 45 тисяч 887 випадків COVID-19. За добу підтверджено ще 889 нових випадків.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.