Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Уточнюється, що за станом на сьогоднішній день як і раніше залишаються неготовими до послаблення карантинних обмежень Київ і ще 10 регіонів.

Кількість активних випадків коронавірусу і завантаженість медичних установ не дозволяє далі послаблювати карантин в Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Львівській, ІваноФранківській, Закарпатській, Житомирській, Волинській та Вінницькій областях.