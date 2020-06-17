У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, скільки регіонів України на даний момент не готові до послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє прес–служба міністерства.

Уточнюється, що за станом на сьогоднішній день як і раніше залишаються неготовими до послаблення карантинних обмежень Київ і ще 10 регіонів.



Кількість активних випадків коронавірусу і завантаженість медичних установ не дозволяє далі послаблювати карантин в Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Івано–Франківській, Закарпатській, Житомирській, Волинській та Вінницькій областях.