Про це повідомляє прес–служба міністерства.
Уточнюється, що за станом на сьогоднішній день як і раніше залишаються неготовими до послаблення карантинних обмежень Київ і ще 10 регіонів.
Кількість активних випадків коронавірусу і завантаженість медичних установ не дозволяє далі послаблювати карантин в Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Івано–Франківській, Закарпатській, Житомирській, Волинській та Вінницькій областях.
- Станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом COVID-19 – 758 випадків за добу. Також померла рекордна з початку спалаху кількість пацієнтів.