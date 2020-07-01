Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Уточнюється, що до послаблення карантину і надалі залишаються неготовими:
- Київ
- Волинська
- Донецька
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Львівська
- Одеська
- Рівненська
- Харківська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Чернігівська області
При цьому неможливість перейти на наступний етап зняття обмежень через карантин обґрунтовується статистикою по середній кількості ПЛР-тестувань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, а також завантаженістю ліжок в медичних установах.
- Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час спалаху в Україні зафіксовано 44 тисячі 998 випадків зараження.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.