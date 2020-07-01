Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що до послаблення карантину і надалі залишаються неготовими:

  • Київ
  • Волинська
  • Донецька
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Львівська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Чернівецька
  • Чернігівська області

При цьому неможливість перейти на наступний етап зняття обмежень через карантин обґрунтовується статистикою по середній кількості ПЛР-тестувань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, а також завантаженістю ліжок в медичних установах.

  • Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час спалаху в Україні зафіксовано 44 тисячі 998 випадків зараження.
  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.