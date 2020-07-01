Станом на 1 липня в Україні не готові до послаблення карантинних обмежень Київ і ще 11 областей.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що до послаблення карантину і надалі залишаються неготовими:

Київ

Волинська



Донецька



Закарпатська



Івано-Франківська



Львівська



Одеська



Рівненська



Харківська



Хмельницька



Чернівецька



Чернігівська області

При цьому неможливість перейти на наступний етап зняття обмежень через карантин обґрунтовується статистикою по середній кількості ПЛР-тестувань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, а також завантаженістю ліжок в медичних установах.