До послаблення карантину в Україні не готові Київ і ще дев'ять областей.

Про це повідомляє прес–служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що до послаблення карантину не готові Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Івано–Франківська, Львівська область, Закарпатська, Житомирська, Волинська, Вінницька області та столиця України.

Відзначається, що для переходу до наступного етапу послаблення карантину потрібна відповідна інцидентність, завантаженість лікарняних місць в установах охорони здоров’я, а також охоплення тестування за останні сім днів в конкретному регіоні.