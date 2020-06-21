Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що до послаблення карантину не готові Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, ІваноФранківська, Львівська область, Закарпатська, Житомирська, Волинська, Вінницька області та столиця України.

Відзначається, що для переходу до наступного етапу послаблення карантину потрібна відповідна інцидентність, завантаженість лікарняних місць в установах охорони здоров’я, а також охоплення тестування за останні сім днів в конкретному регіоні.