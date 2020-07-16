Станом на 16 липня Київ та сім областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (81,08%).

Показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,62) і Чернігівська (18,11) області.

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (17,67%), Закарпатська (13,12%), Харківська (11,40%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Київ (21,13%), Вінницька (63,89%) і Чернівецька області (14,77%) області.