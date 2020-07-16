Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (81,08%).
Показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,62) і Чернігівська (18,11) області.
Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (17,67%), Закарпатська (13,12%), Харківська (11,40%) області.
Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Київ (21,13%), Вінницька (63,89%) і Чернівецька області (14,77%) області.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.