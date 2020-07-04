Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Найвища тижнева динаміка захворюваності зафіксована в Донецькій області. Показник склав 376,89%
Не готові до ослаблення карантину такі області:
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Чернігівська область;
- Київ.
Ці регіони не відповідають одному або декільком критеріям.
За завантаженістю лікарень не відповідає Закарпатська область. Показник становить 63,55%.
У Чернігівській області найнижчий відсоток охоплення тестуванням – 14,07%.
Вчора, 3 липня, Київ і 9 областей були не готові до ослаблення карантину.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 04.07 становить 25 295 осіб. Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.
Наразі ушпиталено 4247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Загалом ушпиталення потребували 12 659 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 408 пацієнтів.
Захворювання підтверджено у 3456 дітей та 6937 медиків, з них 4331 медпрацівник одужав.
35 018 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 705 836 зразків та ІФА 262 527 зразків.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.