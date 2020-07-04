Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найвища тижнева динаміка захворюваності зафіксована в Донецькій області. Показник склав 376,89%

Не готові до ослаблення карантину такі області:

  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Чернігівська область;
  • Київ.

Ці регіони не відповідають одному або декільком критеріям.

За завантаженістю лікарень не відповідає Закарпатська область. Показник становить 63,55%.

У Чернігівській області найнижчий відсоток охоплення тестуванням – 14,07%.

Вчора, 3 липня, Київ і 9 областей були не готові до ослаблення карантину.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 04.07 становить  25 295 осіб. Найбільшу  кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.

Наразі ушпиталено  4247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Загалом ушпиталення потребували 12 659 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 408 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3456 дітей та 6937 медиків, з них 4331 медпрацівник одужав.

35 018 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 705 836 зразків та ІФА 262 527 зразків.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.