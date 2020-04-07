Після введення карантину багато кав'ярень закрили свої двері для відвідувачів, залишивши кавоманів без улюбленого напою, що бадьорить.

Згідно з постановою Уряду щодо запобігання поширення COVID-19, в торгових закладах заборонили продавати алкоголь на розлив, готувати на продаж каву та інші напої.

Винятки становлять лишень випадки, коли кава готується “на винос” в закритих ємностях. Наразі місць, де каву з собою ще продають, залишилося зовсім небагато.

Кореспондент #Букв проінспектував вулиці Києва та з’ясував, де сьогодні все ще можна придбати чашечку кави з собою.

Кав’ярні в ЖК

У багатьох столичних житлових комплексів є невеликі кав’ярні. Деякі з них сьогодні продовжують роботу, але з певними нововведеннями. Спілкування з співробітником кав’ярні, як і оплата напою, відбувається через скло. Сам напій можна отримати лишень через відчинені двері.

Автозаправки

У магазинах при автозаправних станціях, робота яких під час карантину дозволена, також можна придбати чашечку кави. Для того, щоб замовити напій, необхідно зайти в приміщення магазину та здійснити оплату. Але чекати на напій доведеться на вулиці

McDonalds та KFC

Ресторани швидкого харчування, як McDonalds і KFC, в зв’язку з карантином перестали приймати відвідувачів всередині. Замість цього працюють віконця видачі продукції.

У McDonalds замовити каву тепер можна тільки через McDrive, експрес-вікна зараз працюють тільки з кур’єрами служб доставки. При цьому McDrive обслуговує тільки клієнтів на особистому транспорті. Крім автомобілів, підійдуть велосипеди і будь-які електричні засоби пересування, включаючи моноколесо.

Пішоходам, на жаль, в обслуговуванні відмовлять. У зв’язку з цим деякі кияни просять кур’єрів, яких нерідко можна зустріти у закладів McDonalds, надати їм послугу: замовити за них та віддати в руки. Коштує така послуга близько 40 гривень.

З мережею ресторанів KFC все трохи простіше — пішоходів через віконця обслуговують в тому ж порядку, що і автомобілістів.

Кава на ринках

У невеликих кіосках на столичних ринках, незважаючи на заборону, каву з собою придбати можливо. Може здатися, що кав’ярня закрита, але якщо постукати, можна знайти там співробітника, який без проблем обслужить. Всередину кіоску потрапити не вийде — для того, щоб прийняти та віддати замовлення, а також провести оплату, співробітник кав’ярні виходить до клієнта на вулицю. Після кав’ярня знову закривається на ключ.

Кава в супермаркетах

Раніше в багатьох продуктових магазина Києва можна було замовити каву в автоматі, сплативши за це на касі. У деяких з них напій після оплати клієнти готували самостійно, в інших приготуванням напоїв займалися касири. Під час карантину кавові автомати в ряді супермаркетів працювати перестали, але якщо пошукати, знайти працюючий все ж вдасться.

Тут варто відзначити, що в торгових центрах компанії “Епіцентр”, на відміну від продуктови магазинів, під час карантину фудкорти не працюють — замовити каву або хотдоги зараз не вийде.

Кафе-кав’ярні

Деякі зі стаціонарних кав’ярень, розташованих в будівлях, сьогодні продовжують обслуговувати клієнтів. Правда, не пускаючи їх всередину. Наприклад, в центрі міста можна зустріти заклади, де можна замовити напій через відчинені двері.

Вартість класичного американо з молоком на винос в зазначених місцях варіюється від 14 до 55 гривень. Оплату приймають переважно картою, при оплаті готівкою в обслуговуванні можуть і відмовити.