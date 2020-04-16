Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

“За інформацією Укргідрометцентру, 16 квітня після обіду в Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/c. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що кліматичне явище було викликане змінами клімату: відсутністю опадів і безсніжною зимою.

Жителям Києва радять закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.

Тим, хто опинився на вулиці, рекомендується знаходитися подалі від дерев, ліній електропередач та рекламних щитів, не паркувати біля них свої автомобілі.