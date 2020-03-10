Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram-каналі.

“Друзі! Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для приймання хворих з підозрою на коронавірус”, – написав Кличко.

Він додав, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах має надійти до столиці до кінця цього тижня.

“Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського і “Борисполі”, – сказано в повідомленні.