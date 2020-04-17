17 квітня столиця України знову на першому рядку рейтингу найзабрудненіших міст світу.

Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.

Станом на 22:15 п’ятниці, 17 квітня, в Києві зафіксовано найбрудніше в світі повітря.

Водночас на другому і третьому місці в світі за забрудненістю повітря містяться два китайських міста – Шанхай і Ченду.

Крім Києва, в першій десятці рейтингу перебувають лише міста країн Азії.

Уточнюється, що рейтинг забрудненості повітря був складений компанією IQ Air Київ. У компанії ведуть постійний моніторинг якості повітря.