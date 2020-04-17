Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.
Станом на 22:15 п’ятниці, 17 квітня, в Києві зафіксовано найбрудніше в світі повітря.
Водночас на другому і третьому місці в світі за забрудненістю повітря містяться два китайських міста – Шанхай і Ченду.
Крім Києва, в першій десятці рейтингу перебувають лише міста країн Азії.
Уточнюється, що рейтинг забрудненості повітря був складений компанією IQ Air Київ. У компанії ведуть постійний моніторинг якості повітря.
- Нагадаємо, лісова пожежа на площі 20 га в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на ранок 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових осередки загоряння.
- Вранці 15 квітня повідомлялося, що пожежа в зоні Чорнобиля не активна, тліють пеньки та деревина.