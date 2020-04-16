Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.

Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв’язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.

Так, станом на 23:05 четверга, 16 квітня, повітря Києва стало найбруднішим у світі. Два китайських міста Шеньян і Ченду виявилися “сусідами” української столиці у рейтингу забрудненості повітря, а Київ очолив рейтинг.

Київ обійшов інші міста світу з показником забруднення в 238 одиниць (дуже шкідливо для здоров’я).

При цьому така ситуація в Києві склалася через хмари диму, які утворилося в зв’язку з пожежами в регіоні останнім часом.

Раніше повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Городян просять не відкривати вікна і не виходити з дому.