Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.
Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв’язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.
Так, станом на 23:05 четверга, 16 квітня, повітря Києва стало найбруднішим у світі. Два китайських міста Шеньян і Ченду виявилися “сусідами” української столиці у рейтингу забрудненості повітря, а Київ очолив рейтинг.
Київ обійшов інші міста світу з показником забруднення в 238 одиниць (дуже шкідливо для здоров’я).
При цьому така ситуація в Києві склалася через хмари диму, які утворилося в зв’язку з пожежами в регіоні останнім часом.
Раніше повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Городян просять не відкривати вікна і не виходити з дому.
- Нагадаємо, лісова пожежа на площі 20 га в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на ранок 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових осередки загоряння.
- Вранці 15 квітня повідомлялося, що пожежа в зоні Чорнобиля не активна, тліють пеньки та деревина.