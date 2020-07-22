У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 виявили ще у 132 осіб, в тому числі у 14 дітей і 4 медиків.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“За минулу добу коронавірус виявили ще у 132 жителів столиці. 14 з них – діти… Захворіли в тому числі і 4 медиків”, – сказано в повідомленні.

У цілому в Києві вже 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих за минулу добу:

• 57 жінок у віці від 19 до 66 років;

• 61 чоловік у віці від 19 до 90 років;

• вісім дівчаток від 4 до 15 років і шість хлопчиків від 6 до 14 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Всього коронавірус подолали 2521 киянин.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Дарницькому районі – 35, в Солом’янському – 17, в Дніпровському районі – 16 випадків.

Згідно з даними системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони України, Київ став антилідером щодо добової статистики COVID-19 (більше випадків було тиждень тому: за добу 14 липня коронавірус підтвердили у 147 жителів столиці).

У Львівській області – 124 нових хворих за минулу добу.

В Івано-Франківській області підтверджено 78 нових хворих, у Закарпатській – 60, в Харківській – 57, у Рівненській – 49, у Тернопільській – 42, у Волинській і Чернівецькій – по 41, в Одеській – 22.