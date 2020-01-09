Столиця України посіла друге місце в списку міст світу, які необхідно відвідати в новому десятилітті.

Про це повідомляє портал Big Seven Travel.

1. Гваделупа, Карибський басейн

Гваделупа є перлиною Карибів. Вона красивіша, ніж багато хто з прилеглих островів. Острівна держава складається з двох великих островів і трьох менших, але все абсолютно красиві.

Гваделупа не так популярна серед туристів, тому все ще має сільську атмосферу і не така дорога, як сусідній Сен-Барт – безпрограшний варіант.

Гваделупа славиться білосніжними пляжами, вулканічними піками і національними парками, а також вражаючими місцями для дайвінгу.

2. Київ, Україна

Ця дивно різноманітна, культурно багата і захоплююча країна. У місті також є історичні собори і пам’ятники, які віддають шану минулому нації.

Можна поїхати на екскурсію в Чорнобильську зону, щоб дізнатися про техногенну катастрофу, її руйнівні наслідки для суспільства сьогодні і побачити комуністичну життя 1980-х років в Україні.

3. Бостон, штат Массачусетс, США

Бостон, можливо, не входить в число найбільших міст Америки, але, безумовно, це один з найжвавіших міст з музеями світового класу, веселими барами та історичними пам’ятками, які можна побачити на кожній вулиці.

Історичні бруковані вулички (включаючи одну з найкрасивіших вулиць в США), екзотичні сади і модні бари. У наступному десятилітті цей культовий місто стане ще більш обов’язковим для відвідування.

4. Сан-Хосе, Коста-Ріка

Екотуризм стане однією з найбільших тенденцій у сфері подорожей в найближче десятиліття. Оскільки Коста-Ріка – країна, безсумнівно, найбільше асоціюється з екотуризм, це ідеальне місце для еко-мандрівників, які можуть насолодитися природною красою країни.

5. Новий Орлеан, Луїзіана, США

Жвавий американське місто, відомий своєю вуличною музикою, святковою атмосферою і змішання французької, африканської і американської культур, варто поїздки.

Новий Орлеан – це місто, повний пригод на кожному кроці, і він повинен бути в списку обов’язкових для відвідування. Чого тільки варта карнавал Марді Гра.

Варто зазначити, що всього в списку 50 міст і замикає його Бриджтаун, Барбадос.