Попри теплу та безсніжну зиму "Київавтодор" протягом зимового сезону 2019-2020 витратив більше грошей на прибирання снігу, ніж за сезон 2018-2019.

Про це йдеться у відповіді на запит юриста Ростислава Кравця. Документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, трохи розрядити обстановку. Ви знаєте, що в цьому році Київавтодор витратив на вивезення та прибирання снігу більше ніж в минулому. Я вже неодноразово говорив, що громадяни з владою живуть в паралельних світах. У них сніг був”, – написав юрист.

В документі зазначено, що не всі виділені на прибирання снігу кошти було витрачено – загалом витратили 395 тисяч із 479 виділених. Але сума все рівно виявилася більшою, ніж торік (понад 328 тис.).

Водночас за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, цьогоріч вперше за 140 років спостережень за погодою у Києві не було метеорологічної зими, а також температури повітря нижче -10 ° C. Протягом зими випало всього 70% від норми опадів, а стійкого снігового покриву в Києві не було взагалі. За усі три місяці зими середня температура повітря в столиці була плюсовою, а в цілому за всю зиму склала +2 градуси.