Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.

Так, згідно з опитуванням 43 % задоволені діяльністю Зеленського, а 44 % – незадоволені. Діяльністю Прем’єр-міністра Депніса Шмигаль задоволений 21% опитаних, не задоволені його роботою – 37 % респондентів. При цьому 43 % поки не змогли дати оцінок його роботи.

Реакцію президента Володимира Зеленського на загрозу поширення коронавируса в Україні 47 % опитаних вважають ефективною, а ось 35 % – дають протилежні оцінки.

Діяльністю Верховної Ради задоволені 18 % опитаних, не задоволені – 63 %, не змогли оцінити – 19 %.

Діяльністю мера Києва Кличко задоволені 54 %, незадоволені – 32 % опитаних.

Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-7 квітня 2020 р.