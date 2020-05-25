Кияни самостійно очистили від бруду і написів підземний перехід, що веде до входу в метро "Площа Льва Толстого".

Про це один з активістів повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами учасників, люди прийшли на акцію, тому що їм “набридли бруд і антисанітарія в центрі міста”.

“Цей перехід значиться на балансі КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації “Київавтодор”, але, як ми бачимо, весь благоустрій від цього КП обмежується підмітанням недопалків”, – розповів активіст.

Водночас учасник розповів, що на прибирання небайдужим громадянам довелося витратити набагато більше часу, ніж вони планували, оскільки стіни підземного переходу зроблені з ракушняка, який легко забруднити, але важко відчистити.

“У прибиранні нам дуже допоміг місцевий McDonalds, який дозволив підключитися до свого водопостачання. Пліснява, бруд, клей від оголошень і мох змилися легко, проблема тільки в графіті і написах маркером. Фарба в’їлася настільки глибоко, що її доведеться тільки зішліфовувати”, – говорить активіст.

При цьому під час збирання людям довелося спілкуватися з патрульними поліцейськими, яких викликала співробітниця комунальних служб, звинувативши активістів в “незаконному прибиранні комунальної території” і “гучних роботах у вихідний день”.

Активісти стверджують, що найближчим часом хочуть очистити весь підземний перехід на площі Льва Толстого.