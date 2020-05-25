Про це один з активістів повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами учасників, люди прийшли на акцію, тому що їм “набридли бруд і антисанітарія в центрі міста”.
“Цей перехід значиться на балансі КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації “Київавтодор”, але, як ми бачимо, весь благоустрій від цього КП обмежується підмітанням недопалків”, – розповів активіст.
Водночас учасник розповів, що на прибирання небайдужим громадянам довелося витратити набагато більше часу, ніж вони планували, оскільки стіни підземного переходу зроблені з ракушняка, який легко забруднити, але важко відчистити.
“У прибиранні нам дуже допоміг місцевий McDonalds, який дозволив підключитися до свого водопостачання. Пліснява, бруд, клей від оголошень і мох змилися легко, проблема тільки в графіті і написах маркером. Фарба в’їлася настільки глибоко, що її доведеться тільки зішліфовувати”, – говорить активіст.
При цьому під час збирання людям довелося спілкуватися з патрульними поліцейськими, яких викликала співробітниця комунальних служб, звинувативши активістів в “незаконному прибиранні комунальної території” і “гучних роботах у вихідний день”.
Активісти стверджують, що найближчим часом хочуть очистити весь підземний перехід на площі Льва Толстого.
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