Про це повідомляється на сайті премії.
Документальний фільм розповідає про афганських дівчаток з Кабула, які вчаться читати, писати і кататися на скейтборді. Варто зазначити, що в Афганістані не дозволяється дівчаткам і жінкам займатися спортом.
Цей же фільм раніше отримав нагороду BAFTA, як кращий короткометражний фільм.
На особистому сайті Олена Андрейчева пише, що вона народилася у Києві, живе в Лондоні. З 2006 року працює в сфері документального кіно і телебачення.
“Найважливішим аспектом моєї роботи і моєї мотивації є щире бажання з’ясувати, як це жити життям людей, які є героями моїх фільмів”, – зазначає Андрейчева.
Варто зазначити, що це перший “Оскар” Олени.
- Хоакін Фенікс отримав “Оскар” в номінації “Краща чоловіча роль”. Він зіграв головного героя у фільмі “Джокер”.
- Рене Зеллвегер отримала “Оскар” в номінації “Краща жіноча роль” за гру у фільмі “Джуді”.
- Південнокорейський фільм “Паразити” отримав чотири “Оскара”. Це перший неангломовний фільм, який отримав головну статуетку за “Кращий фільм”.
- Раніше #Букви розповідали про цікаві факти нинішньої церемонії.