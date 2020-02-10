Киянка Олена Андрейчева і Керол Дайсінгер отримали "Оскар" за документальний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)" Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).

Про це повідомляється на сайті премії.

Документальний фільм розповідає про афганських дівчаток з Кабула, які вчаться читати, писати і кататися на скейтборді. Варто зазначити, що в Афганістані не дозволяється дівчаткам і жінкам займатися спортом.

Цей же фільм раніше отримав нагороду BAFTA, як кращий короткометражний фільм.

На особистому сайті Олена Андрейчева пише, що вона народилася у Києві, живе в Лондоні. З 2006 року працює в сфері документального кіно і телебачення.

“Найважливішим аспектом моєї роботи і моєї мотивації є щире бажання з’ясувати, як це жити життям людей, які є героями моїх фільмів”, – зазначає Андрейчева.

Варто зазначити, що це перший “Оскар” Олени.