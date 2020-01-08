Сервіс доступний на офіційному сайті.

За допомогою даного сервісу можна відстежувати маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршруток, метро та міської електрички в Києві.

Як повідомляє ресурс AIN, для використання сервісу слід відкрити панель інструментів карти, клікнувши по стрілочці зліва.

Фото: AIN

Сервіс допоможе переглянути зупинки на маршруті.

Фото: AIN

Відзначається, що на карті можна перевірити, скільки конкретно одиниць транспорту знаходяться на певному маршруті і наскільки вони далеко в даний момент.

Також можна побачити, коли конкретний трамвай, тролейбус або автобус прибуде на певну зупинку.

Фото: AIN

Фото: AIN

  • Раніше в КМДА оголосили, що 31 жовтня місто офіційно перейде на електронний квиток. Оплатити проїзд можна буде разовими квитками з QR-кодами і Kyiv Smart Card.