"Київпастранс" запустив інтерактивну онлайн-карту, на якій можна подивитися рух транспорту в столиці.

Сервіс доступний на офіційному сайті.

За допомогою даного сервісу можна відстежувати маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв, маршруток, метро та міської електрички в Києві.

Як повідомляє ресурс AIN, для використання сервісу слід відкрити панель інструментів карти, клікнувши по стрілочці зліва.

Сервіс допоможе переглянути зупинки на маршруті.

Відзначається, що на карті можна перевірити, скільки конкретно одиниць транспорту знаходяться на певному маршруті і наскільки вони далеко в даний момент.

Також можна побачити, коли конкретний трамвай, тролейбус або автобус прибуде на певну зупинку.