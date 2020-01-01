Про це повідомляється на сайті European best destinations (EBD).

1 місце – Вільнюс, Литва

Лідером списку є ялинка у Вільнюсі, Литва. Її висота 27 метрів, складається вона з 6 тис. гілок. Прикрашають новорічну ялинку 5 км гірлянд.

2 місце – Прага

Портал називає празьку ялинку романтичною.

3 місце – Страсбург, Франція

Портал зазначає, що Страсбург є одним з ідеальних місць для святкування Різдва і Нового року.

4 місце – Кельн, Німеччина

Різдвяний ярмарок на площі, де встановлена ялинка, вважається одним з найкрасивіших в Європі.

5 місце – Київ

“Столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичність, сніг, традиції. В Києві є не один, а кілька різдвяних базарів. Ви можете помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок в Європі на Софійській площі. Це справжнє дерево, прикрашене десятками кілометрів гірлянд. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 19 грудня по 13 січня”, – повідомляє портал.

6 місце – Рим, Італія

7 місце – Відень, Австрія

8 місце – Будапешт, Угорщина

9 місце – Інсбрук, Австрія

10 місце – Брюсель