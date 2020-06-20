У Київській області можуть знову ввести жорсткий карантин, якщо тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус COVID-19 збережеться.

Про погіршення епідеміологічної ситуації заявив у своєму зверненні голова Київської ОДА Василь Володін.

Він поінформував, що за добу в області підтверджено ще 32 нові випадки захворювання. З початку спалаху в регіоні зафіксовано 2174 випадки COVID-19, 46 пацієнтів померли (частина з них – це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров’ям до епідемії).

За словами Володіна, до критичного значення показника інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) залишилося 0,03 %.

“Показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки. Вона повинна становити менше 12. І сьогодні нас від неї відокремлюють тільки 0,03 %. Тому ми зараз буквально балансуємо між збереженням карантинних заходів на нинішньому рівні і поверненням до їх посилення”, – наголосив Володін.

Він уточнив, що обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввела негайне посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства в дошкільних установах, закладах фізичної культури і спорту, перукарнях і салонах краси.

Крім того, посилено контроль за об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; агропродовольчими ринками; закладами громадського харчування; за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки і висадки пасажирів.

Володін зазначив, що в разі погіршення епідемічної ситуації протягом трьох днів поспіль комісія буде змушена скасувати деякі введені раніше карантинні послаблення.

Як відомо, наразі МОЗ України визначає готовність регіонів для пом’якшення карантину за трьома показниками:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше ніж 12 на 100 тис. осіб;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (має становити менше ніж 50 %);

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.