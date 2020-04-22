Про це у Facebook повідомив Олексій Хмельницький, глава Київського територіального управління Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Так, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.

Сьогодні управління отримало відповідні листи і запевнення від таких компаній:

  • “Альго-Фарм”
  • “Аптека низьких цін К “(Аптека АНЦ Аптека Копійка)
  • “Аптека НЦ”
  • “Аптекар”
  • “Віталюкс”
  • “Сіріус-95” (“Бажаємо здоров’я”)
  • “Столичний медичний альянс” (“Країна здоров’я”)
  • “Фармація”

Більш того, мережа “Альго-Фарм” взагалі прибрала свою торгову націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне підприємство “Фармація” (154 аптеки в столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок).

Представники аптечних мереж відзначили, що були “заручниками” зростання закупівельної ціни. Тобто ціну завищують виробники і перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку.