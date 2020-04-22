Низку київських аптек зобов'язали знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.

Про це у Facebook повідомив Олексій Хмельницький, глава Київського територіального управління Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Так, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.

Сьогодні управління отримало відповідні листи і запевнення від таких компаній:

“Альго-Фарм”

“Аптека низьких цін К “(Аптека АНЦ Аптека Копійка)

“Аптека НЦ”

“Аптекар”

“Віталюкс”

“Сіріус-95” (“Бажаємо здоров’я”)

“Столичний медичний альянс” (“Країна здоров’я”)

“Фармація”

Більш того, мережа “Альго-Фарм” взагалі прибрала свою торгову націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне підприємство “Фармація” (154 аптеки в столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок).

Представники аптечних мереж відзначили, що були “заручниками” зростання закупівельної ціни. Тобто ціну завищують виробники і перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку.