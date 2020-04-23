Опубліковано список київських кладовищ, до яких обмежений доступ, крім проведення обрядів поховання.

Про це у Facebook написав радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

За його словами, церемонії поховань повинні проходити з дотриманням карантинних обмежень.

Перелік міських кладовищ, доступ до яких обмежується (крім проведення поховань):

Міське (вул. Стеценка, 18)

Куренівське (вул. Вальківська, 4)

Військове (вул. Дорогожицька, 7)

Старообрядне (вул. Лук’янівська, 48)

Байкове (вул. Байкова, 6)

Пирогівське (вул. Лауреатська, 26)

Корчуватське (вул. Ягідна, 24)

Мишоловське (вул. Ягідна)

Чапаївське (вул. Лютнева, 1-А)

Лісове (вул. Меліоративна, 3)

Биковнянське (с. Биківня, вул. Бобринецька)

Троєщинське (с. Троєщина)

Вигурівське (с. Вигурівщина)

Святошинське (вул. Велика Кільцева)

Братське (вул. Григоровича-Барського)

Михайлівське (вул. Миру, 36)

Біличанське (вул. Академіка Булаховського, 5)

Пуща-Водицьке (вул. Селянська)

Дарницьке (Харківське шосе, 4)

Позняківське (вул. Тепловозна, 2)

Бортничанське (вул. Промислова)

Солом’янське (вул. Солом’янська, 119)

Совське (вул. Колоскова, 6)

Жулянське (просп. Повітрофлотський)

Шулявське (вул. Західна, 9)

Звіринецьке (вул. Верхня, 21)

Південне (с. Віта-Поштова)

Північне (с. Літки)

Нагадуємо, що столична влада домовилися з представниками конфесій перенести поминальні дні на 6 червня. Все кладовища закриті – біля них уже чергує поліція.