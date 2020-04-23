Про це у Facebook написав радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

За його словами, церемонії поховань повинні проходити з дотриманням карантинних обмежень.

Перелік міських кладовищ, доступ до яких обмежується (крім проведення поховань):

  • Міське (вул. Стеценка, 18)
  • Куренівське (вул. Вальківська, 4)
  • Військове (вул. Дорогожицька, 7)
  • Старообрядне (вул. Лук’янівська, 48)
  • Байкове (вул. Байкова, 6)
  • Пирогівське (вул. Лауреатська, 26)
  • Корчуватське (вул. Ягідна, 24)
  • Мишоловське (вул. Ягідна)
  • Чапаївське (вул. Лютнева, 1-А)
  • Лісове (вул. Меліоративна, 3)
  • Биковнянське (с. Биківня, вул. Бобринецька)
  • Троєщинське (с. Троєщина)
  • Вигурівське (с. Вигурівщина)
  • Святошинське (вул. Велика Кільцева)
  • Братське (вул. Григоровича-Барського)
  • Михайлівське (вул. Миру, 36)
  • Біличанське (вул. Академіка Булаховського, 5)
  • Пуща-Водицьке (вул. Селянська)
  • Дарницьке (Харківське шосе, 4)
  • Позняківське (вул. Тепловозна, 2)
  • Бортничанське (вул. Промислова)
  • Солом’янське (вул. Солом’янська, 119)
  • Совське (вул. Колоскова, 6)
  • Жулянське (просп. Повітрофлотський)
  • Шулявське (вул. Західна, 9)
  • Звіринецьке (вул. Верхня, 21)
  • Південне (с. Віта-Поштова)
  • Північне (с. Літки)

Нагадуємо, що столична влада домовилися з представниками конфесій перенести поминальні дні на 6 червня. Все кладовища закриті – біля них уже чергує поліція.