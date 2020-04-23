Про це у Facebook написав радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.
За його словами, церемонії поховань повинні проходити з дотриманням карантинних обмежень.
Перелік міських кладовищ, доступ до яких обмежується (крім проведення поховань):
- Міське (вул. Стеценка, 18)
- Куренівське (вул. Вальківська, 4)
- Військове (вул. Дорогожицька, 7)
- Старообрядне (вул. Лук’янівська, 48)
- Байкове (вул. Байкова, 6)
- Пирогівське (вул. Лауреатська, 26)
- Корчуватське (вул. Ягідна, 24)
- Мишоловське (вул. Ягідна)
- Чапаївське (вул. Лютнева, 1-А)
- Лісове (вул. Меліоративна, 3)
- Биковнянське (с. Биківня, вул. Бобринецька)
- Троєщинське (с. Троєщина)
- Вигурівське (с. Вигурівщина)
- Святошинське (вул. Велика Кільцева)
- Братське (вул. Григоровича-Барського)
- Михайлівське (вул. Миру, 36)
- Біличанське (вул. Академіка Булаховського, 5)
- Пуща-Водицьке (вул. Селянська)
- Дарницьке (Харківське шосе, 4)
- Позняківське (вул. Тепловозна, 2)
- Бортничанське (вул. Промислова)
- Солом’янське (вул. Солом’янська, 119)
- Совське (вул. Колоскова, 6)
- Жулянське (просп. Повітрофлотський)
- Шулявське (вул. Західна, 9)
- Звіринецьке (вул. Верхня, 21)
- Південне (с. Віта-Поштова)
- Північне (с. Літки)
Нагадуємо, що столична влада домовилися з представниками конфесій перенести поминальні дні на 6 червня. Все кладовища закриті – біля них уже чергує поліція.
- Православна Церква України перенесла поминальні дні на 6 червня.