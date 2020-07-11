Кілька випускників київської школи № 90 після здачі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії записали і виклали в Мережі образливе відео на адресу кримських татар.

Ролик школярі видалили, проте його можна знайти в Мережі.

Інцидент стався 9 липня. На відеозапису школярі дозволили собі образливі висловлювання на адресу кримських татар. Вони, зокрема, заявляли про свою ненависть до ЗНО, Українського центру оцінювання якості освіти та кримських татар. Крім того, один із школярів заявив, що “Крим – це Росія”.

Ну що сказати з цього приводу? «Дякую», за таке відношення автору цього відео і тих хто в ньому висловився. Тупа молодь,… Опубліковано Girey Batalov Четвер, 9 липня 2020 р.

Керівництво Київської школи № 90 вже опублікувало в Facebook офіційні вибачення за своїх вихованців.

“Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. У повній мірі розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону”, – йдеться в заяві школи.

Там запевнили, що зроблять все можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, троє школярів, які знялися у відео, також принесли вибачення за скоєне. Він уточнив, що в Меджлісі вважають інцидент вичерпаним.

“Троє з учасників скандального відео, що дозволили висловити на адресу кримськотатарського народу образливі вирази, також розмістили свої персональні публічні вибачення за скоєне ними. У зв’язку з вищевикладеним, в Меджлісі кримськотатарського народу закликають всіх співгромадян, яких відчули себе ображеними внаслідок допущених на адресу кримськотатарського народу брудних висловлювань, задовольнитися офіційними вибаченнями керівництва Київської міської школи № 90 і вибаченнями випускників, відповідно, вирішивши інцидент таким, що вичерпав себе”, – наголосив Чубаров.

Крім того, він запросив зазначених випускників в офіс Меджлісу, де кожному з них лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зможе особисто вручити книги з історії Криму і кримських татар.

Відреагували на інцидент і в Українському центрі оцінювання якості освіти, засудивши агресивні висловлювання на адресу кримськотатарського народу з боку випускників.

У центрі уточнили, що таким чином школярі висловлювали невдоволення з приводу змісту ЗНО з історії – а саме завдання № 25, “метою якого є перевірка знань про події та персоналії, пов’язані з кримськотатарським народом”.

У заяві зазначено, що, згідно з вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, передбачено знання учнями історичних персоналій кримськотатарського народу і подій з його історії.

“Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України. Заклад освіти, випускники якого зняли відео, а також дехто з осіб, зафіксованих на відео, принесли письмові вибачення за ситуацію, що склалася, однак у соціальних мережах лунають неприпустимі в сучасному світі агресивні вигуки, спрямовані на розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі”, – йдеться в коментарі центру.

У зв’язку з цим Український центр закликає учасників ЗНО уважно знайомитися з програмами і ретельно готуватися до роботи з тестом.