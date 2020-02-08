Один із найбільших магазинів Києва – універмаг ЦУМ на Хрещатику вже підготувався до святкування Дня Святого Валентина, змінивши вивіску.

Про це повідомляють #Букви.

Так, тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис ЦЬОМ на рожевому тлі з сердечком.

Знімками універмагу з новою незвичайною вивіскою активно діляться користувачі Мережі. Багатьом ця ідея сподобалася.

Варто зазначити, що в грудні 2016 року ЦУМ урочисто відкрили після масштабної реконструкції. Планувалося, що універмаг стане одним із ключових торговельних об’єктів Києва.

Будівлю Центрального універмагу на Хрещатику побудували в 1936-1939 роках.

14 February TSUM Как сделать Цьом для ЦУМ Київ / TSUM Kyiv Department Store Вы уже видели эту легендарную смену вывески? До Дня влюбенных 6 дней 🙂 Опубліковано LoraShen Субота, 8 лютого 2020 р.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Dutchak (@isdutchak) 8 Фев 2020 в 7:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniy Mamay (@evgeniy.mamay) 8 Фев 2020 в 5:34 PST