Про це повідомляють #Букви.

Так, тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис ЦЬОМ на рожевому тлі з сердечком.

Знімками універмагу з новою незвичайною вивіскою активно діляться користувачі Мережі. Багатьом ця ідея сподобалася.

Варто зазначити, що в грудні 2016 року ЦУМ урочисто відкрили після масштабної реконструкції. Планувалося, що універмаг стане одним із ключових торговельних об’єктів Києва.

Будівлю Центрального універмагу на Хрещатику побудували в 1936-1939 роках.

14 February TSUM

Как сделать Цьом для ЦУМ Київ / TSUM Kyiv Department Store

Вы уже видели эту легендарную смену вывески?

До Дня влюбенных 6 дней 🙂

Опубліковано LoraShen Субота, 8 лютого 2020 р.

Фото: Світлана Леськів / Facebook

Фото: Zhanna Panchenko / Facebook

Фото: Daria Korneva / Facebook

Фото: Крістіна Кіося / Facebook

Фото: Iryna Zakharova / Facebook

 

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Публикация от Sophie Dutchak (@isdutchak)

 

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Публикация от Evgeniy Mamay (@evgeniy.mamay)

  • 14 лютого увесь світ святкуватиме День Святого Валентина. А на свята прийнято дарувати подарунки. #Букви зібрали найактуальніші ідеї для другої половинки. Крім того, #Букви зібрали кілька свіжих ідей для подарунків коханим чоловікам.