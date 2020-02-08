Про це повідомляють #Букви.
Так, тепер замість назви ЦУМ на фасаді будівлі з’явився напис ЦЬОМ на рожевому тлі з сердечком.
Знімками універмагу з новою незвичайною вивіскою активно діляться користувачі Мережі. Багатьом ця ідея сподобалася.
Варто зазначити, що в грудні 2016 року ЦУМ урочисто відкрили після масштабної реконструкції. Планувалося, що універмаг стане одним із ключових торговельних об’єктів Києва.
Будівлю Центрального універмагу на Хрещатику побудували в 1936-1939 роках.
Как сделать Цьом для ЦУМ Київ / TSUM Kyiv Department Store
Вы уже видели эту легендарную смену вывески?
До Дня влюбенных 6 дней 🙂
Опубліковано LoraShen Субота, 8 лютого 2020 р.
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- 14 лютого увесь світ святкуватиме День Святого Валентина. А на свята прийнято дарувати подарунки. #Букви зібрали найактуальніші ідеї для другої половинки. Крім того, #Букви зібрали кілька свіжих ідей для подарунків коханим чоловікам.