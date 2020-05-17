Фото і відео з клубу публікують користувачі в Instagram.
На відеозаписах видно, що в клубі відбуваються розважальні заходи і збираються люди, які не дотримуються правил дистанціювання і не носять захисні маски.
Водночас на сайті комплексу Queen можна побачити доступну функцію замовлення столика.
Комплекс Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group.
Нагадаємо, що карантин в Україні офіційно триває до 22 травня.
- 7 травня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає широкомасштабне тестування населення на коронавірус COVID-19, а також посилення фінансового захисту медиків.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначав, що люди без симптомів коронавірусу, а також ті, хто не контактував із хворими на COVID-19, не зможуть пройти безкоштовне тестування методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).