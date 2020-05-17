У київському нічному клубі Queen, незважаючи на карантин, збираються люди і проходять заходи.

Фото і відео з клубу публікують користувачі в Instagram.

На відеозаписах видно, що в клубі відбуваються розважальні заходи і збираються люди, які не дотримуються правил дистанціювання і не носять захисні маски.

на сайті комплексу Queen можна побачити доступну функцію замовлення столика . Водночас

Комплекс Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group.

Нагадаємо, що карантин в Україні офіційно триває до 22 травня.