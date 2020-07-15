Фонд держмайна продав на аукціоні київський готель "Дніпро" за 1,1 млрд гривень. Ця ціна в 13,5 разів більша за стартову.

Трансляція торгів велася на Youtube-каналі Фонду.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 липня, Фонд держмайна виставив столичний готель “Дніпро” на приватизаційні торги з початковою ціною в 81 млн гривень.

“Дніпро” — це чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконано архітектором Ірмою Каракіс.

Торги з приватизації готелю було здійснено за підтримки агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке на прохання Фонду залучило компанії Baker McKenzie і DELTA Ukraine до юридичного та технічного аудиту та компанію Cushman & Wakefield до підготовки техніко-економічного обґрунтування. У них взяли участь 29 інвесторів.

У підсумку “Дніпро” був проданий за ціною в 13,5 разів більше за стартову — за 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні 22 копійки. Найбільшу ціну запропонувало ТОВ “Смартленд”.

Варто зазначити, що відрив “Смартленду” від іншого учасника торгів — ТОВ “Інвестиційна українська група”, склав лише 111 гривень. “ІУК” запропонувало 1 млрд 111 млн 111 тис. 111 гривень 11 копійок.

Як повідомив голова ФДМУ Дмитро Сінніченко, переможець пройде перевірку, після чого протягом 1 місяця інвестор повинен буде перерахувати згадану суму на рахунки Фонду.

“Наступний крок після аукціону — буде здійснено перевірку переможця на доброчесність. Закон України забороняє брати участь у приватизації за кошти країни-агресора. Після цього протягом 30 днів буде підписаний договір з новим покупцем. У нього буде потім 30 днів, щоб перевести ці кошти, і йому будуть переведені акції”, — сказав голова Фонду.

Що відомо про покупця готелю?

Переможець торгів, ТОВ “Смартленд”, згідно з даними з відкритих баз даних, було зареєстровано в 2013 році за адресою вул. Київська, 130, Бровари, Київська область. Розмір статутного капіталу компанії — 11,3 млрд гривень.

“Смартленд” спеціалізується на надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Головою та засновником компанії є Максим Терещук. Ще одним бенефіціарним власником і засновником є ​​ТОВ “Айс Таун” Олексія Ігуніна. Ця компанія також займається питаннями оренди та експлуатації нерухомості.