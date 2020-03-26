Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зокрема, мова йде про сесійні засіданняхі засіданнях комісій. Таке рішення депутати прийняли на позачерговому засіданні Київради.
“Я вітаю рішення депутатів, які підтримали таке рішення в цей складний кризовий для міста час і знайшли варіант, за яким ми зможемо працювати. І зможемо приймати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Києві” , – зазначив мер Києва Віталій Кличко.
“Ми не можемо зупинити життєдіяльність міста. І сьогодні зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти ряд важливих бюджетних рішень. Київрада не може зупинити свою роботу. Ми повинні бути напоготові і швидко реагувати на нові виклики”, – додав він.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.