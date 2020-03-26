Київська міська рада та її органи на час дії надзвичайної ситуації в Києві будуть працювати в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, мова йде про сесійні засіданняхі засіданнях комісій. Таке рішення депутати прийняли на позачерговому засіданні Київради.

“Я вітаю рішення депутатів, які підтримали таке рішення в цей складний кризовий для міста час і знайшли варіант, за яким ми зможемо працювати. І зможемо приймати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Києві” , – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

“Ми не можемо зупинити життєдіяльність міста. І сьогодні зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти ряд важливих бюджетних рішень. Київрада не може зупинити свою роботу. Ми повинні бути напоготові і швидко реагувати на нові виклики”, – додав він.