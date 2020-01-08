Про це повідомляє пресслужба “Київстару”.

“У зв’язку з трагічними подіями на території Ісламської республіки Іран… з 8 по 10 січня 2020 кошти за дзвінки з мережі Київстар на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок”, – зазначається у повідомленні.

Також компанія висловила співчуття сім’ям загиблих в катастрофі.