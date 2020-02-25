26 - 29 лютого 2020 року в столичному МВЦ (Київ, Броварський пр-т, 15) зі своїми колегами з провідних меблевих країн Європи і світу зустрінуться українські виробники і дистриб'ютори меблів, комплектуючих, фурнітури і обладнання.

Більше 20 років всіх їх збирає головна меблева виставка країни – Київський Міжнародний Меблевий Форум KIFF 2020.

“Щорічно виставка KIFF збірає на своїй платформі всі компании, які є “стовпами” не тільки української, а й світової меблевої промисловості. Стабільно у нас представлені не менше 800 найвідоміших в меблевому світі брендів. За 4 дні виставки експозіцію і бізнес-програму відвідують не менше 25 тис. чоловік, абсолютна більшість – професійна аудиторія: баєри, дистриб’ютори, дилери, виробники, постачальники, готельєри, ресторатори, дизайнери, архітектори. Атмосфера KIFF динамічна, ділова, це радість зустрічей з колегами и партнерами, дух можливостей і перспективних контрактів. Такого ви не зустрінете на жодній іншій інтер’єрній виставці в Україні. І ми пишаємося, що більш ніж за 20 років роботи ми досягли такого рівня експертизи, представництва компаній, якості відвідувань, а головне – довіри наших клієнтів. Ми постійно працюємо над тим, щоб підвищувати ефективність участі у виставці і надавати нашим учасникам додаткові інструменти для просування їх продукту”, – каже Яна Чернявська, директор Київського Міжнародного Мебельного Форуму.

Інформація про подію:

26 – 29 лютого 2020

Київ, МВЦ, М. Лівобережна, Броварський пр-т, 15

1 – 3 павільйони

Генеральний організатор – ТОВ “Київський міжнародний контрактовий ярмарок”

Київський Міжнародний Меблевий Форум KIFF 2020 – це провідна В2В-виставка меблів та інтер’єру не тільки в Україні, а й у всій Центрально-Східній Європі, яка має міжнародний статус, підтверджений UFI (Всесвітньою Асоціацією Виставкової Індустрії), аудитом CENTREX і BDO Balance. На KIFF 2020 представлені провідні виробники і продавці інтер’єрної продукції, які об’єднані в 3 тематичні експозиції:

KIFF – меблі та інтер’єр, кухні, HoReCa, офіс, декор, світло;

MTKT Innovations – меблеві технології, комплектуючі, текстиль, фурнітура;

FURN`EQUIP – обладнання та інструмент для меблевого виробництва і обробки деревини.

Важливі цифри KIFF 2020:

3 павільони;

4 дні;

50 майстер-класів та воркшопів, конференції компаній для дилерів та партнерів;

300 учасників;

800 брендів із 11 країн;

25 000 кв. м;

Київський Міжнародний Меблевий Форум KIFF 2020 – це B2B-виставка, де будуть представлені новітні тренди і тенденції в облаштуванні житлових і громадських приміщень, останні розробки в сфері виробництва меблів, ноу-хау і технологічні рішення в області компонентів, матеріалів, фурнітури, обладнання та інструменту, який використовується в процесах меблевого виробництва.

На KIFF 2020 можна:

Укласти контракти з виробниками меблів, сировини, комплектуючих або обладнання;

знайти канали збуту для власної продукції в Україні та закордоном;

побачити зріз ринку і тенденції його розвитку;

познайомитися з дизайнерами та архітекторами, домовитися про колаборації в реалізції проектів;

збагатитись корисними контактами;

отримати нові знання в сфері виробничих технологій, інтер’єрних трендів, лайфхаки дизайнерської та архітектурної практики, маркетингу і реклами, перейняти передовий зарубіжний досвід від дизайнерів і архітекторів зі світових центрів дизайну – Італії, Нідерландів, Франції, Великобританії.

Серце KIFF 2020 – дизайнерсько-лекційний простір The ARENA. У цьому сезоні організатори The ARENA – Київський міжнародний контрактовий ярмарок і видавець Ірина Прима (Prima Interior) запросили в куратори проекту дизайнера Тетяну Рогозу і студію Rogoza Design. Так народився концепт простору Aestethic Space, який за допомогою футуристичних форм створить космічну естетику і надихне подивитися на дизайн як на універсальний інструмент пошуку людиною своєї ідентичності серед всіх варіацій космічної нескінченності. Реалізувати креатив кураторів Aestethic Space взялися компанії Wood Systems і Майстерня Кассоне. Всі 4 дні виставки в Aestethic Space проходитимуть безперервні лекції, воркшопи, майстер-класи від українських і зарубіжних дизайнерів, архітекторів, маркетологів і фахівців у сфері меблевих технологій, які не можна пропустити.

Хедлайнери бізнес-програми KIFF 2020:

Хіларі Біркбек (Hilary Birkbeck) – британський дизайнер з 30-річним досвідом. Співпрацював з Conran Associates, Pieff Furniture, Pel, розробляв продукцію для Boss Design, працював в Італії, США, Польщі, Великій Британії та Україні. Створив безліч інноваційних продуктів для Senator, Sven Christiansen, Connection Seating, ProfiM, Nowystyl Group.

Де послухати? 27 лютого 2020, лекторій The ARENA, 13:30 – 14:00

Що? “ДИЗАЙНЕР ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ЗМІНИ”

Кейс Донкерс (Ceese Donkers) – дизайнер-урбаніст, провідний дизайнер м. Ейндховен (Нідерланди). Засновник Центру Розвитку Архітектури Ейндховена, керівник проекту “Міська лабораторія”. Під його кураторством був розроблений план використання занедбаних фабрик, розташованих в центрі Ейндховена – проект ревіталізації промислових просторів.

Де послухати? 27 лютого 2020 року, лекторій The ARENA, 14:00 – 15:00

Що? “ПАРОСТКИ МАЙБУТНЬОГО”

Мейржан Жусупбеков – Член Спілки Дизайнерів Казахстану, дизайнер з 15-річним досвідом. Переможець і номінант багатьох міжнародних і національних інтер’єрних премій і рейтингів – зокрема, Luxury Lifestyle Awards 2016 Middle East.

Де послухати? 27 лютого 2020 року, лекторій The ARENA, 15:00 – 16:00

Що? “ПЕРСОНА В HORECA”

Педро Раскао (Pedro Rascao) – Франція, дизайнер, амбасадор французького бренду покриттів для підлоги PANAGET, що вважається одним з провідних і найбільш авторитетних виробників дерев’яної підлоги в світі.

Де послухати? 28 лютого 2020 року, лекторій The ARENA, 16:00 – 17:00

Що? “ФРАНЦУЗЬКИЙ ДИЗАЙН В ІНТЕР’ЄРІ”

Герман Ролле (Hermann Rolle) – Нідерланди, дизайнер м’яких меблів, експерт з глобальних ринків. Реалізував проекти для IMS Benilux, Primavera, MaxDivani в США, Китаї, Великобританії, Бельгії, Нідерландах.

Де послухати? 26 лютого 2020 року, лекторій The ARENA, 11:30 – 12:30

Що? “ЯК ПРОДАВАТИ ДИЗАЙН В ЄВРОПІ, АЗІЇ І АМЕРИЦІ”

Нікола Тікоцци (Nicola Tikozzi) – Італія, директор курсів HoReCa Design при POLI.design – Politecnico di Milano (Італія), директор Milano Business School.

Журналіст, керівник курсів для фахівців проектного сектора, організатор міжнародних конкурсів. Розробник інноваційних концепцій закладів дозвілля.

Де послухати? 28 лютого 2020 року, лекторій The ARENA, 12:00 – 13:00

Що? “ТРЕНДИ В ПРОЕКТУВАННІ HORECA НА КРАЩИХ ПРИКЛАДАХ МІЛАНУ, СВІТОВОЇ СТОЛИЦІ ДИЗАЙНУ: НОВІ РЕСТОРАНИ І МІСЦЯ ДОЗВІЛЛЯ. РОЛЬ STORYTELLING І МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УСПІШНИХ ЗАКЛАДІВ”

Сольмаз Фуляді (Solmaz Fooladi) – український дизайнер іранського походження, засновник студії Persian Primavera, відома поєднанням агресивного лофту зі східною етнікою; в останні роки працює в напрямку ресайклінгу та дає життя старим речам.

Де послухати? 26 лютого 2020 року, лекторій The ARENA, 16:00 – 17:00

Що? “ІМІТАЦІЯ СТИЛЮ ЛОФТ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ”

Також до вашої уваги – лекції та воркшопи від відомих та авторитетних у меблевому світі спікерів – Олени Фатєєвої, Ольги Терефеєвої, Ксенії Латій, Анастасії Білецької, Ріни Ловко, Сани Шевченко, Ірини Белан, Олени Боженко, Олексія Кольорового, Валерія Сухіцького, Юлія Черевко, Юлії Яланжі і ін.; майстер-класи від провідних українських дизайнерів на тему трендів облаштування кухонного простору в тематичної експозиції Kitchen Trendset – виступи Тетяни Сорокіної, Олексія Кольорового, Ольги Свідерської, Андрія Сокрути, Олени Жернової, Оксани Долгопятової, Дмитра Гриневича, Христі Коляси та ін.

В цьому сезоні в рамках KIFF 2020 організатори відзначать учасників виставки безпрецедентною кількістю нагород та премій, адже українських меблевиків та дизайнерів є із чим вітати та за що пишатись їхніми здобутками.

27 лютого відбудеться урочиста церемонія з нагоди 20-річчя конкурсу Best MEBEL UA, а також нагородження лауреатів та переможців цьогорічного, 20-го конкурсу. На честь такої нагоди KIFF здійснив ребрендинг своєї фірмової бестмеблівської “Піраміди” – оновлену відзнаку отримають не тільки переможці цьогорічного конкурсу, але й ті, хто весь період існування конкурсу, 2000 – 2020 рр., були його органічною частиною – учасники, дизайнери, постачальники обладнання, компонентів та фурнітури, які брали участь у створенні меблевих шедеврів; ті, хто всі ці роки користувався незмінною любов’ю споживачів та відвідувачів виставки.

На церемонії 27 лютого також буде підведено підсумки Всеукраїнського рейтингу меблевих виробників України, який вперше в меблевій історії України реалізував KIFF 2020 у співпраці із медіаплатформою Хмарочос. Голосування триває до 26 лютого включно, переможець обирається у кожній із 5 категорій – “Стіл і стілець”, “Житловий простір”, “Кухня”, “М’які меблі”, “Публічний простір”. Мета рейтингу – не тільки обрати улюблені меблі українців, але і підвищити впізнаваність вітчизняних меблевих брендів, сприяти просуванню українського продукту та підвищувати його конкурентоспроможність.

Шанувальники українського предметного дизайну матимуть змогу обрати власні бестселлери у конкурсі Like Року, співорганізаторами якого виступили KIFF 2020 та платформа Home Ideas Supply. У голосуванні беруть участь бестселлери Home Ideas Supply – вироби, що користувались найбільшою популярністю у користувачів Home Ideas Supply у 2019 році. Проголосувати за предмети у 9 категоріях – стіл, стілець, ліжко, крісло, тумба, журнальний стіл, барний стілець, предмет декору, світильник – можна на Facebook-сторінці HIS. ua. Переможця оголосять на виставці KIFF 2020.

Візитна картка КІФФ, Інтер’єрна премія Interium, збере своїх фаворитів 28 лютого – для визначення переможців. Цьогоріч більше 200 робіт для участі в конкурсі надіслали більше 70 дизайнерів та дизайнерських студій. Познайомитись із роботами учасників можна на офіційній сторінці премії та протягом виставки. Переможців визначить авторитетне журі, у склад якого – відомі дизайнери та архітектори Карло Бімбі (Італія), Лука Валле (Італія), Кейс Донкерс (Нідерланди), Нікола Тікоцци (Італія), Сотіріус Пападопулос (Греція, Італія), Сімоне Мікелі (Італія), Герман Волга (Україна), Віталій Івахов (Україна) та ін.

Запрошуємо до партнерства профільні, лайфстайл та суспільно-ділові ЗМІ. Чим ми можемо бути Вам корисні?

Контакти з представниками меблевої та інтер’єрної індустрії, експертні коментарі, цікаві інформаційні приводи для освітлення;

актуальний зріз ринку, 95% якого представлено у нас;

інтерв’ю з топовими персонами світового дизайнерсько-архітектурного ком’юніті;

знання про тренди і тенденції, які стануть в нагоді журналістам, що працюють над бізнес-тематикою та висвітлюють галузеві ринки.

Режим роботи виставки:

26 лютого – 10:00 – 19:00

27 лютого – 10:00 – 19:00

28 лютого – 10:00 – 19:00

29 лютого – 10:00 – 17:00