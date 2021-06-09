За скаргою Київської міської прокуратури столичній громаді повернули землю на Трухановому острові вартістю понад 25 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Площа ділянки – 1,16 га.

Раніше “прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою земельної ділянки без відповідних документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо) для розміщення будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу”.

Крім того, споруди спортивно-оздоровчого комплексу побудовані без дозвільних на те документів.

“Рішенням господарського суду міста Києва позов прокурора задоволено та зобов’язано юридичну особу повернути територіальній громаді земельну ділянку звільнивши її від розміщеного на ній майна. Разом з тим, судом апеляційної інстанції вказане рішення скасовано та відмовлено у задоволенні позову. Не погоджуючись із зазначеною постановою апеляційної інстанції Київською міською прокуратурою оскаржено її до Верховного Суду, який підтримав доводи прокурора та залишив в силі рішення суду першої інстанції”, – йдеться у повідомлені прокуратури.

9 квітня 2021 року нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що “на Трухановому острові Генпрокуратура і спецназ МВС штурмують територію бази охоронної фірми “Шторм”, яку влада пов’язує з Віктором Медведчуком”.

У вересні 2019 року у розслідуванні Bihus.info повідомлялося, що власники приватного охоронного агентства “Шторм” захопили територію на Трухановому острові.

Розслідувачі зазначають, що “Шторм” протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілої низки їхньої нерухомості.

“Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії нам знайти не вдалося”, – писали у розслідуванні журналісти.

“Шторм” зайняв понад 11 тисяч квадратних метрів землі. Ділянка огороджена високим парканом, який закриває доступ до Дніпра.

Варто зазначити, що Труханів острів – рекреаційна зона, тут заборонено зведення приватних споруд. Але на зайнятій ділянці стоїть двоповерхова житлова споруда, спортмайданчик. На території – постійних рух, і щодня тут перебуває з десяток охоронців.

Журналісти зазначають, що фірма належить соратникам олігарха Віктора Медведчука з руху “Український вибір” – Івану Бойченку і Віктору Чорному.