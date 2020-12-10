У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігаються масштабні затори.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні ввечері у столиці — дощ та мінусова температура. На дорогах миттєво утворюється ожеледиця, рух автомобілів ускладнено.

Масштабні затори спостерігаються у всіх районах міста, найбільше — у Шевченківському, Подільському та Солом’янському.

На виїздах з міста вже спостерігаються аварії.

ДСНС вже повідомила про обмеження руху на Київщині з 16 години четверга.

“Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській області”, — йдеться в повідомленні.

Водіям радять буду уважними та обережними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.