Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні ввечері у столиці — дощ та мінусова температура. На дорогах миттєво утворюється ожеледиця, рух автомобілів ускладнено.
Масштабні затори спостерігаються у всіх районах міста, найбільше — у Шевченківському, Подільському та Солом’янському.
На виїздах з міста вже спостерігаються аварії.
ДСНС вже повідомила про обмеження руху на Київщині з 16 години четверга.
“Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській області”, — йдеться в повідомленні.
Водіям радять буду уважними та обережними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
- Вночі в західних та Одеській областях очікується мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.